Нові правила виїзду військовозобов'язаних з області: оприлюднено лист Залужного

Лист Головнокомандувача ЗСУ дав пояснення про підстави для виїзду за межі місця проживання

Органи влади Запорізької області отримали лист від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з відповідними директивами. Про це у Telegram повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

Зокрема, в листі Залужного йдеться про те, що «підставою для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для призовників, військовозобов'язаних та резервістів є дозвіл керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку».

«Відповідно до пункту 9 Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабміну 7 грудня 2016 року №921, Генеральний штаб ЗСУ визначає особливості ведення військового обліку.

Ураховуючи вищезазначене доводжу затверджений Генштабом ЗСУ порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП (військкоматах. – ред.), на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час, що додається.

Пропонується забезпечити його виконання в частині, що стосується, у тому числі при оформленні документів для перетину державного кордону та довести до підлеглих органів та структур», – йдеться у листі Залужного.

Водночас сам порядок до опублікованого народним депутатом листа Головнокомандувача ЗСУ не додається.

«Звертаю увагу? що зараз війна, все змінюється досить динамічно. МО працює суто в рамках діючого законодавства», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, що українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.