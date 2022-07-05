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    Події в Україні

    Генштаб роз’яснив ситуацію з контролем пересування військовозобов'язаних

    Генштаб роз’яснив ситуацію з контролем пересування військовозобов'язаних
    фото ілюстративне

    Якщо людина виїжджає за межі області – потрібен дозвіл

    Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись в ефірі національного телемарафону.

    «Якщо в межах області – не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл», – зазначив Хлись.

    Офіцер нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

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    Нагадаємо, що українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.

    Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

    Читайте також: Як військовозобов'язаному виїхати з області. Опубліковано нові правила документ
    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб роз’яснив ситуацію з контролем пересування військовозобов'язаних