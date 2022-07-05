ЗСУ роз'яснили, хто має брати дозвіл на пересування країною

Дозвіл необхідний при зміні місця проживання

В повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації. Для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району такий дозвіл брати не треба. Про це повідомила координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека пояснила в коментарі «РБК-Україна».

«Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені», – ствреджує Рябека.

Таким чином, особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися – на той час – в військкомат, а сьогодні – до центра військового комплектування – знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не являється новим правилом.

«Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така - щоби впорядкувати цей облік, щоби наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів», – додає Рябека.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося. Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити.

Нагадаємо, що українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.



