Храм Московської церкви, у якому священники побили військового, перейде до ПЦУ
Ключі від собору передано комісії, яка зайшла в середину храму та описує майно
Свято-Покровський Кафедральний собор у Хмельницькому, котрий належав до Московської церкви, буде передано Православній Церкві України. Цього домоглися мітингувалиники, котрі зібралися під храмом.
Уранці 2 квітня тут трапилася сутичка – священники побили військовослужбовця. Конфлікт викликав неаби яке збурення у мережі, відтак під собором зібрався кількатисячний натовп.
Ключі від собору передано комісії, яка зайшла в середину храму та описує майно.
Увечері у соборі вже звучить український спів та лунає молитва за Україну, за українців, за українських військових.
Нагадаємо, у Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»
Резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж у мережі. Більшість людей стали на захист військового і вимагають вигнати священників із храму.
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