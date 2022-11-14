Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ: подробиці скандалу

Надія Клочко
glavcom.ua
Провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ: подробиці скандалу
Чоловік їхав з фронту у відпустку до Києва
фото: Країна нескорених

Військовому довелося сім годин стояти у тамбурі

У поїзді «Укрзалізниці» стався скандал: військового, який повертався зі служби на Донеччині до Києва у відпустку, вигнали в тамбур, бо «від нього погано пахне». Захисник був вимушений провести у тамбурі сім годин.

За словами доньки військовослужбовця, провіднику на нього поскаржилися два чоловіки, які сиділи поруч в поїзді «Інтерсіті» з Дніпра 11 листопада.

«Замість того, щоб приймати вдячність від людей, які боронять Україну, дуже «ввічлива» провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там, бо від нього погано пахне», – розповіла на своїй сторінці в Instagram засновниця благодійного фонду «Країна нескорених» Любов Оліградська, до якої звернулися родичі постраждалого.

Провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ: подробиці скандалу фото 1
Провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ: подробиці скандалу фото 2
Провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ: подробиці скандалу фото 3

Інцидент швидко отримав розголос в соцмережах та на нього відреагували в «Укрзалізниці». На офіційній сторінці компанії заявили, що розібрались у ситуації.

«Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у «поганому запаху» і виставили в тамбур вагона. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі», – повідомили в «Укрзалізниці».

Провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ: подробиці скандалу фото 4

За словами Оліградської, компанія запропонувала військовому компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.

Водночас у коментарях на сторінці «Укрзалізниці» багато українців залишилися невдоволеними вирішенням конфлікту та вимагають звільнити провідницю, яка дозволила собі таке нешанобливе ставлення до воїна ЗСУ.

Провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ: подробиці скандалу фото 5
Провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ: подробиці скандалу фото 6

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інцидент, що виник у потягу «Миколаїв – Івано-Франківськ», де військовослужбовець ЗСУ вимагав притягнути до відповідальності співробітницю потяга, що відмовилась обслуговувати його державною мовою.

До слова, раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» не допустила українських виробників до тендеру на чверть мільярда.

Теги: військові ЗСУ Укрзалізниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маршрут має стикування на станції Унгени з пересадкою до румунської станції Ясси
Після 24-річної перерви «Укрзалізниця» відновила рейси Київ-Кишинів
7 листопада, 13:16
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги у випадку блекауту
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги у випадку блекауту
7 листопада, 19:17
«Укрзалізниця» обіцяє скоро пустити потяги до Херсона
«Укрзалізниця» анонсувала запуск потягів у Херсон
Вчора, 03:27

Суспільство

Провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ: подробиці скандалу
Провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ: подробиці скандалу
Теракт у Стамбулі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці (фото)
Теракт у Стамбулі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці (фото)
«Ти приречений програти». «Пташка» з «Азовсталі» потужно звернулася до ворога
«Ти приречений програти». «Пташка» з «Азовсталі» потужно звернулася до ворога
Як зберегти тепло в квартирі: п'ять порад від Мінреінтеграції
Як зберегти тепло в квартирі: п'ять порад від Мінреінтеграції
В Україні стане холодніше: прогноз погоди на 14 листопада
В Україні стане холодніше: прогноз погоди на 14 листопада
14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
290K
Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ
255K
Дай, Боже, здоров'я Путіну!
109K
Скабєєва пояснила, чому Росія ганебно програє у війні з Україною
74K
Соратниця Тихановської назвала двох осіб, які влаштували війну в Україні
64K
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію
63K
Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині – ISW

Новини

ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту