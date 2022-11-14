Провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ: подробиці скандалу

Чоловік їхав з фронту у відпустку до Києва

Військовому довелося сім годин стояти у тамбурі

У поїзді «Укрзалізниці» стався скандал: військового, який повертався зі служби на Донеччині до Києва у відпустку, вигнали в тамбур, бо «від нього погано пахне». Захисник був вимушений провести у тамбурі сім годин.

За словами доньки військовослужбовця, провіднику на нього поскаржилися два чоловіки, які сиділи поруч в поїзді «Інтерсіті» з Дніпра 11 листопада.

«Замість того, щоб приймати вдячність від людей, які боронять Україну, дуже «ввічлива» провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там, бо від нього погано пахне», – розповіла на своїй сторінці в Instagram засновниця благодійного фонду «Країна нескорених» Любов Оліградська, до якої звернулися родичі постраждалого.

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Інцидент швидко отримав розголос в соцмережах та на нього відреагували в «Укрзалізниці». На офіційній сторінці компанії заявили, що розібрались у ситуації.

«Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у «поганому запаху» і виставили в тамбур вагона. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі», – повідомили в «Укрзалізниці».

За словами Оліградської, компанія запропонувала військовому компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.

Водночас у коментарях на сторінці «Укрзалізниці» багато українців залишилися невдоволеними вирішенням конфлікту та вимагають звільнити провідницю, яка дозволила собі таке нешанобливе ставлення до воїна ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про інцидент, що виник у потягу «Миколаїв – Івано-Франківськ», де військовослужбовець ЗСУ вимагав притягнути до відповідальності співробітницю потяга, що відмовилась обслуговувати його державною мовою.

До слова, раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» не допустила українських виробників до тендеру на чверть мільярда.