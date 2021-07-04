Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський

Зеленський виголосив промову з нагоди Дня Військово-Морських Сил на причалі Одеського морвокзалу

Українські військові, які управлятимуть цими безпілотниками, наразі проходять підготовку в Туреччині

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром українська морська авіація отримає турецькі безпілотники Bayraktar.

Про це президент сказав під час виступу на урочистостях в Одесі.

За його словами, українські військові, які управлятимуть цими безпілотниками, наразі проходять підготовку в Туреччині.

«Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Туреччині», – сказав Зеленський.

Президент виголосив промову з нагоди Дня Військово-Морських Сил на причалі Одеського морвокзалу, уздовж якого вишикувалися кораблі національного флоту та країн НАТО, які беруть участь в навчаннях Sea Breeze-2021. Українські ВМСУ представлені середнім десантним кораблем «Юрій Оліфіренко» і двома «Айленд».

Сьогодні, 4 липня, в нашій державі відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, Зеленський привітав Байдена з Днем незалежності США.