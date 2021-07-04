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    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський

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    Зеленський виголосив промову з нагоди Дня Військово-Морських Сил&nbsp;на причалі Одеського морвокзалу - Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський

    Зеленський виголосив промову з нагоди Дня Військово-Морських Сил на причалі Одеського морвокзалу

    Скріншот з відео

    Українські військові, які управлятимуть цими безпілотниками, наразі проходять підготовку в Туреччині

    Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром українська морська авіація отримає турецькі безпілотники Bayraktar.

    Про це президент сказав під час виступу на урочистостях в Одесі.

    За його словами, українські військові, які управлятимуть цими безпілотниками, наразі проходять підготовку в Туреччині.

    «Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Туреччині», – сказав Зеленський.

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    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
    Фото Думская

    Президент виголосив промову з нагоди Дня Військово-Морських Сил на причалі Одеського морвокзалу, уздовж якого вишикувалися кораблі національного флоту та країн НАТО, які беруть участь в навчаннях Sea Breeze-2021. Українські ВМСУ представлені середнім десантним кораблем «Юрій Оліфіренко» і двома «Айленд».

    Сьогодні, 4 липня, в нашій державі відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

    Нагадаємо, Зеленський привітав Байдена з Днем незалежності США.

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    Теги: США НАТО авіація Одеса військові Володимир Зеленський Україна президент
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    Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський