Експрем’єр Франції увійшов до ради директорів російської компанії «Зарубежнефть»

Фійон відомий скандалом із працевлаштуванням дружини

Колишній прем’єр Франції Франсуа Фійон увійшов до ради директорів російської державної компанії «Зарубежнефть» як представник Російської Федерації.

Про це повідомляє Politico.

Фійон очолював французький уряд в 2007-2012 роках при президенті Ніколя Саркозі.

Відомо, що експрем'єра Франції пов’язують давні дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Під час прем’єрства Фійона Путін теж очолював уряд. І після цього вони також підтримували контакт і продовжували спілкування», – заявляв прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в грудні 2018 року.

«Зарубежнефть» – це російська державна нафтова компанія. Її штаб-квартира розташовується в Москві. Єдиним акціонером «Зарубежнефти» є Росмайно. Компанію заснували восени 1967 року для будівництва об’єктів нафтової промисловості за кордоном, зокрема в Алжирі, В’єтнамі, Індії, Іраку, Ємені, Лівії, Сирії та на Кубі.

Фійон обіймав посаду прем’єр-міністра Франції із травня 2007-го до травня 2012 року під час президентства Ніколя Саркозі.

Нагадаємо, у 2020 році суд Парижа визнав Фійона винним у використанні державних коштів для оплати праці своєї дружини і дітей, яку ті ніколи не виконували, і присудив йому реальний термін тюремного ув’язнення та 10-річну заборону балотуватися на виборні посади.