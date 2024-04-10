Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ був невдалий

Володимир Зеленський: «Торішній контрнаступ був не таким успішним. Дійсно, ми не домоглися бажаного результату»

Президент України Володимир Зеленський припустив, що великий контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку. Свою думку з цього приводу він висловив під час інтерв'ю Axel Springer, передає Business Insider.

«Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати. Звідки вони дізналися? Звідки вони отримали цю інформацію? Я не можу вам цього сказати. Історія покаже...Торішній контрнаступ був не таким успішним. Дійсно, ми не домоглися бажаного результату», – заявив Зеленський.

Крім того, що Росія заздалегідь дізналася про плани ЗСУ, президент заявив, що в деяких проблемах винна Україна. Він також повідомив, що війська не були «належним чином оснащені».

Разом з тим, як Зеленський додав, що у контрнаступу був і «позитивний бік»:

«Те, що ми зробили, наприклад, на Чорному морі. Це було позитивно. Ми створили альтернативний зерновий коридор у Чорному морі і знищили багато підрозділів російського флоту. Це все великий успіх? З одного боку, ні. З іншого боку, Україна вистояла. Це великий успіх», – зазначив президент.

Також глава держави заявив, уже є плани українського контрнаступу у 2024 році. «І цей контрнаступ має дати нам певні результати», – вважає Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян. Але для захисту зброя є.

Нагадаємо, ситуація на фронті в Україні поставила президента Володимира Зеленського перед вибором між двома варіантами, один з яких поганий, а другий – іще гірший. Про це йдеться у публікації The Washington Post.

Триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed.