Сирський підтвердив втрату трьох сіл поблизу Авдіївки: що відбувається на фронті

На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами

Найбільш складна ситуація – на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський визнав, що ситуація на фронті загострилась. Детальніше про події на передовій він розповів у своєму Telegram.

За словами головкома, намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, росіяни зосередили основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.

«Ворог активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках – має тактичні успіхи. Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять «з рук в руки» кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації», – сказав Сирський.

Що відбувається на фронті?

За словами Сирського, цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту.

На Луганщині противник намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративну межу Луганської області.

Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку – села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений. Також, продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, успіху не має.

Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Сирський запевнив, що успіхів у окупантів не має, вороже просування на цьому напрямку зупинене.

На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також, противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу «Сіверський Донець-Донбас».

Де найважче

Найбільш складна ситуація – на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

Сирський підвтердив, що Сили оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки, фактично визнавши, що ці села уже зайняли окупанти.

«У цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність», – запевнив головком ЗСУ.

Ситуація на півдні

Напружена обстановка на Півдні, в Запорізькій та Херсонській областях. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському – все ще сподівається вибити наші війська з Кринок.

«Успіху не має на жодному з напрямків. Більше того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига», – повідомив Сирський.

Загроза з півночі

На Півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій немає. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами.

Сирський запевнив, що продовжується ротація військових частин для відпочинку особового складу та відновлення боєздатності.

Нагадаємо, аналітики ISW прогнозують, що Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці і зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Le Figaro з посиланням на французького чиновника писало, що Україна обіцяє в наступному році розпочати новий контрнаступ. Для цього українська влада просить міжнародних партнерів «допомогти протриматися на війні у 2024 році».

До слова, раніше президент Володимир Зеленський припустив, що великий контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку.