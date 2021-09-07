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    «Він ледве стоїть»: з'явився запис розмови лікарки з бабусею померлого хлопчика з Черкас (відео)

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    Правоохоронці оприлюднили запис розмови лікарки і бабусі Андрійка з Черкас - «Він ледве стоїть»: з'явився запис розмови лікарки з бабусею померлого хлопчика з Черкас (відео)

    Правоохоронці оприлюднили запис розмови лікарки і бабусі Андрійка з Черкас

    Фото з відкритих джерел

    Розмова з медиком відбувалася дивною інтонацією

    Черкаські правоохоронці оприлюднили запис розмови бабусі загиблого семирічного Андрійка з медиком швидкої допомоги. Відповідне аудіо під час пресбрифінгу продемонстрував керівник Черкаської обласної прокуратури Олександр Воронін, передає «Центр черкаських медіа».

    «Розмова з лікаркою (відбувається, – ред.) дещо в дивному стилі, дивною інтонацією. Викликає багато запитань», – зазначив Воронін.

    «Він з обіду у відключці, ледве стоїть», – говорить на записі бабуся, намагаючись пояснити лікарці стан здоров'я хлопчика.

    Нагадаємо, хлопчика без свідомості із численними травмами доправили 24 серпня до дитячої лікарні в Черкасах. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, субдуральну гематому, множинні садна, гематоми, пролежні, рани губи, лівого вуха та анемію важкого ступеня. Семирічна дитина перебувала у комі і 5 вересня померла в медзакладі.

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    Теги: Черкаси лікар
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    «Він ледве стоїть»: з'явився запис розмови лікарки з бабусею померлого хлопчика з Черкас (відео)