«Він ледве стоїть»: з'явився запис розмови лікарки з бабусею померлого хлопчика з Черкас (відео)

Правоохоронці оприлюднили запис розмови лікарки і бабусі Андрійка з Черкас

Розмова з медиком відбувалася дивною інтонацією

Черкаські правоохоронці оприлюднили запис розмови бабусі загиблого семирічного Андрійка з медиком швидкої допомоги. Відповідне аудіо під час пресбрифінгу продемонстрував керівник Черкаської обласної прокуратури Олександр Воронін, передає «Центр черкаських медіа».

«Розмова з лікаркою (відбувається, – ред.) дещо в дивному стилі, дивною інтонацією. Викликає багато запитань», – зазначив Воронін.

«Він з обіду у відключці, ледве стоїть», – говорить на записі бабуся, намагаючись пояснити лікарці стан здоров'я хлопчика.

Нагадаємо, хлопчика без свідомості із численними травмами доправили 24 серпня до дитячої лікарні в Черкасах. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, субдуральну гематому, множинні садна, гематоми, пролежні, рани губи, лівого вуха та анемію важкого ступеня. Семирічна дитина перебувала у комі і 5 вересня померла в медзакладі.