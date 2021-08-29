Дитина померла від опіку отруйної медузи на відомому курорті
Опік кубомедузи смертельно небезпечний і може призвести до загибелі
Місцеві медики надали хлопчику першу допомогу, але врятувати не змогли
У Таїланді на курорті Ко Панган (Ko Pha-ngan) помер 9-річний ізраїльський хлопчик. Як стало відомо в неділю, 29 серпня, причиною його смерті став опік отруйної медузи, який дитина отримала під час купання на одному з пляжів. Про це повідомляє Vesty.co.il
Місцева поліція розслідує обставини події. Консульство Ізраїлю в Таїланді підтримує зв’язок з батьком дитини.
За інформацією, що надходить з Таїланду, місцеві медики надали потерпілому хлопчикові першу допомогу, але врятувати його не змогли.
За повідомленнями тайських ЗМІ, опік міг стати результатом контакту з кубомедузою, які часто зустрічаються біля узбережжя.
Міністр природних ресурсів Таїланду висловив співчуття у зв’язку зі смертю 9-річної дитини з Ізраїлю і заявив, що обставини трагедії будуть ретельно вивчені, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.
Місцева влада використовує спеціальні сітки для того, щоб захистити популярні пляжі від навали смертельно небезпечних медуз. Однак цього разу, мабуть, ці заходи були недостатньо ефективними.