Дитина померла від опіку отруйної медузи на відомому курорті

Опік кубомедузи смертельно небезпечний і може призвести до загибелі

Місцеві медики надали хлопчику першу допомогу, але врятувати не змогли

У Таїланді на курорті Ко Панган (Ko Pha-ngan) помер 9-річний ізраїльський хлопчик. Як стало відомо в неділю, 29 серпня, причиною його смерті став опік отруйної медузи, який дитина отримала під час купання на одному з пляжів. Про це повідомляє Vesty.co.il

Місцева поліція розслідує обставини події. Консульство Ізраїлю в Таїланді підтримує зв’язок з батьком дитини.

За інформацією, що надходить з Таїланду, місцеві медики надали потерпілому хлопчикові першу допомогу, але врятувати його не змогли.

За повідомленнями тайських ЗМІ, опік міг стати результатом контакту з кубомедузою, які часто зустрічаються біля узбережжя.

Кубомедузи (морські оси) желеподібні істоти живуть майже у всіх тропічних та субтропічних водах з нормальною океанічною солоністю. Активна присутність кубомедуз біля берегів Таїланду спостерігається з липня по жовтень. Опік медузи смертельно небезпечний і може призвести до загибелі потерпілого протягом 2-5 хвилин.

Міністр природних ресурсів Таїланду висловив співчуття у зв’язку зі смертю 9-річної дитини з Ізраїлю і заявив, що обставини трагедії будуть ретельно вивчені, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Місцева влада використовує спеціальні сітки для того, щоб захистити популярні пляжі від навали смертельно небезпечних медуз. Однак цього разу, мабуть, ці заходи були недостатньо ефективними.