На Полтавщині дитина вставила цвях у розетку та потрапила до реанімації

Потерпілу дитину доставили до реанімаційного відділення з діагнозом «гостре ураження електричним струмом»

Стан дитини наразі задовільний

У Полтавській області дитина вставила цвях у розетку і її вдарило струмом. Про це повідомляє управління цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації.

Потерпілу дитину доставили до реанімаційного відділення Миргородської лікарні інтенсивного лікування з діагнозом «гостре ураження електричним струмом».

Зазначається, що стан дитини – задовільний.

Раніше на Львівщині рятувальники зняли з вагона-цистерни травмовану струмом дівчину.

Також повідомлялося, що на Одещині побутовий прилад вбив дитину струмом.

Раніше у Тернополі на зупинці громадського транспорту восьмирічна дівчинка отримала ураження струмом, коли торкнулася автомата з іграшками.

А у Львові дівчина травмувалася, роблячи селфі на даху цистерни потяга. Потерпілу госпіталізували в реанімацію, у неї опіки 70% тіла

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