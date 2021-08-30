На Полтавщині дитина вставила цвях у розетку та потрапила до реанімації
Стан дитини наразі задовільний
У Полтавській області дитина вставила цвях у розетку і її вдарило струмом. Про це повідомляє управління цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації.
Потерпілу дитину доставили до реанімаційного відділення Миргородської лікарні інтенсивного лікування з діагнозом «гостре ураження електричним струмом».
Зазначається, що стан дитини – задовільний.
Раніше на Львівщині рятувальники зняли з вагона-цистерни травмовану струмом дівчину.
Також повідомлялося, що на Одещині побутовий прилад вбив дитину струмом.
Раніше у Тернополі на зупинці громадського транспорту восьмирічна дівчинка отримала ураження струмом, коли торкнулася автомата з іграшками.
А у Львові дівчина травмувалася, роблячи селфі на даху цистерни потяга. Потерпілу госпіталізували в реанімацію, у неї опіки 70% тіла