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    На Полтавщині дитина вставила цвях у розетку та потрапила до реанімації

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    Потерпілу дитину доставили до реанімаційного відділення з діагнозом &laquo;гостре ураження електричним струмом&raquo; - На Полтавщині дитина вставила цвях у розетку та потрапила до реанімації
    Потерпілу дитину доставили до реанімаційного відділення з діагнозом «гостре ураження електричним струмом»
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Стан дитини наразі задовільний

    У Полтавській області дитина вставила цвях у розетку і її вдарило струмом. Про це повідомляє управління цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації.

    Потерпілу дитину доставили до реанімаційного відділення Миргородської лікарні інтенсивного лікування з діагнозом «гостре ураження електричним струмом».

    Зазначається, що стан дитини – задовільний.

    Раніше на Львівщині рятувальники зняли з вагона-цистерни травмовану струмом дівчину.

    Також повідомлялося, що на Одещині побутовий прилад вбив дитину струмом.

    Раніше у Тернополі на зупинці громадського транспорту восьмирічна дівчинка отримала ураження струмом, коли торкнулася автомата з іграшками.

    А у Львові дівчина травмувалася, роблячи селфі на даху цистерни потяга. Потерпілу госпіталізували в реанімацію, у неї опіки 70% тіла

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    Теги: діти електроенергія лікарня Полтавщина
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    На Полтавщині дитина вставила цвях у розетку та потрапила до реанімації