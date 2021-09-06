У Росії бабуся «паралізувала» трамвай (відео)

Літня жінка залізла на причіпний пристрій вагона і не хотіла злазити

У російському Ульянівську пенсіонерка паралізувала своїм тілом рух одного з міських трамваїв. У пресслужбі мерії міста повідомили ria.ru, що літня жінка забралася на причіпний пристрій вагона, схопилася правою рукою за двірник і відмовлялася злазити.

Зрештою в ситуації, що склалася, водій продовжувати рух не зміг. Трамвай зупинився і пасажирів випустили з салону на вулицю.

У мерії стверджують, що з пенсіонеркою поговорили. При цьому вона кричала щось незрозуміле, а потім пішла.

«Усе це тривало кілька хвилин, затримки в русі трамваїв не було», – сказали у пресслужбі.

Відео інциденту опублікували очевидці в соціальних мережах.

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