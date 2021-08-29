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    Киянин розчленував свою дружину і сховав до морозилки

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    Слідчі поліції Києва готують підозру чоловіку, який на думку слідства, вбив та розчленував власну дружину - Киянин розчленував свою дружину і сховав до морозилки
    Слідчі поліції Києва готують підозру чоловіку, який на думку слідства, вбив та розчленував власну дружину
    Фото: Нацполіція

    За жорстоке вбивство чоловіку загрожує до 15 років тюрми

    Чоловік наніс дружині близько 15-ти ударів ножем, після чого розчленував тіло та заховав у морозильну камеру. За злагодженої співпраці з правоохоронцями Черкащини оперативники встановили та затримали чоловіка у місті Черкаси. Про це повідомила пресслужба поліції.

    До поліції Києва звернувся місцевий мешканець. Чоловік виявив у квартирі свого родича, що розташована у будинку на проспекті Правди, фрагменти тіла жінки. За викликом виїжджали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія, кінолог та судово-медичний експерт.

    Начальник столичної поліції Іван Вигівський повідомив, що під час невідкладного обшуку слідчі виявили фрагменти тіла 40-річної уродженки Черкаської області. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний її 35-річний чоловік. Між подружжям постійно виникали сварки. Під час чергового з’ясування стосунків чоловік схопив ніж та завдав ним близько 15 ударів у живіт та груди дружини. Після цього зловмисник розчленував її тіло та поклав фрагменти у морозильну камеру. Ще близько тижня фігурант жив у цій квартирі, але згодом виїхав у місто Черкаси.

    «За нашим орієнтуванням правоохоронці Черкаської області менше ніж за три години затримали підозрюваного. Після втечі він перебував в оселі вбитої ним жінки та намагався скоїти самогубство, але поліцейські цьому завадили», - зазначив начальник поліції Києва.

    Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    За погодженням із Подільською окружною прокуратурою міста Києва слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    аніше суд на Донеччині взяв під варту без альтернативи внесення застави двох юнаків, які підозрюються у скоєнні умисного вбивства двох чоловіків.

    До слова, киянин підозрюється у вбивстві двох сестер заради квартири.

    Також повідомлялося, що у Києві жорстоко вбили зірку популярного телешоу.

    Теги: Черкаси вбивство чоловік місто
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    Киянин розчленував свою дружину і сховав до морозилки