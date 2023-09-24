Уся вулиця всіяна склом: влада показала наслідки авіаудару по Херсону

Люди потроху оговтуються від пережитого і починають прибирання

Херсонська обласна військова адміністрація показала наслідки авіаудару по підприємству в Дніпровському районі Херсона.

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«У будинках вибиті шибки. Вся вулиця всіяна склом. Люди потроху оговтуються від пережитого і починають прибирання», – ідеться у підписі до відео.

Нагадаємо, 24 вересня окупанти вдарили авіабомбами по промзоні у Дніпровському районі та по цивільній інфраструктурі у Корабельному. На підприємстві поранень дістала 49-річна жінка-охоронець.

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Нагадаємо, уранці 24 вересня російські окупанти здійснили чергову атаку на Херсон. Наразі відомо, що в результаті обстрілу постраждало вже троє людей.

Також сьогодні зранку противник здійснив авіаційний удар по населених пунктах Херсонщини: Ольгівка, Берислав, Одрадокамянка. За минулу добу по області противник здійснив 83 обстріли (332 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів. Крім того, росіяни вчора атакували Миколаївку з безпілотника і скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення, доставлений до лікарні. Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно. Внаслідок ворожого обстрілу міста Берислав поранень зазнав 57-річний чоловік.

До слова, триває 578-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.