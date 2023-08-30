На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах

У полі поблизу села Садове чоловіки 51 та 28 років загинули, натрапивши на російські міни

У вівторок, 29 серпня, в Херсонській області загинули троє людей через російську вибухівку. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

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На полі біля Новопетрівки вибухнув вибухонебезпечний предмет. У результаті цього загинув 43-річний тракторист.

Також в полі біля села Садове російські міни спричинили вибух, в результаті чого двоє чоловіків, 51 і 28 років, отримали смертельні поранення.

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«Памʼятайте, що мінна небезпека у Херсонській області надзвичайно висока! Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери», – наголосив очільник ОВА.

Раніше повідомлялося, що на чорноморське узбережжя Миколаївщини штормове море винесло чергову морську міну.

Також після вибуху російської міни поблизу курортного селища Костінешт, влада Румунії скерувала на пошук мін корабель та гелікоптер.

До слова, війська РФ 29 серпня обстріляли село Ольгівка, що розташоване в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий житель.