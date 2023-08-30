Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах
фото з відкритих джерел

У полі поблизу села Садове чоловіки 51 та 28 років загинули, натрапивши на російські міни

У вівторок, 29 серпня, в Херсонській області загинули троє людей через російську вибухівку. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

На полі біля Новопетрівки вибухнув вибухонебезпечний предмет. У результаті цього загинув 43-річний тракторист.

Також в полі біля села Садове російські міни спричинили вибух, в результаті чого двоє чоловіків, 51 і 28 років, отримали смертельні поранення.

«Памʼятайте, що мінна небезпека у Херсонській області надзвичайно висока! Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери», – наголосив очільник ОВА.

Раніше повідомлялося, що на чорноморське узбережжя Миколаївщини штормове море винесло чергову морську міну

Також після вибуху російської міни поблизу курортного селища Костінешт, влада Румунії скерувала на пошук мін корабель та гелікоптер. 

До слова, війська РФ 29 серпня обстріляли село Ольгівка, що розташоване в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий житель.

Теги: вибух Telegram небезпека поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У районі Керченського моста прогриміли вибухи
У районі Керченського моста прогриміли вибухи
5 серпня, 00:42
Російський танкер Sig був добре навантажений пальним
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
5 серпня, 08:54
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
6 серпня, 04:07
Рятувальники обстежують поверхи вище та нижче удару
«Бавовна» у Москві: з’явилися фото та відео наслідків ударів
1 серпня, 06:21
РФ знову тероризувала Україну дронами
Повітряна тривога на Київщині та ще в низці областей тривала три години
10 серпня, 03:27
На Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де 9 серпня стався вибух, знайдено 48 фрагментів тіл
Вибух у Сергієвому Посаді. Російська влада досі приховує кількість жертв
13 серпня, 16:14
Дмитро Медведєв
Соратник Путіна розмріявся, що Захід благатиме про переговори з Росією
20 серпня, 03:37
Окупанти знову тероризували Україну дронами та ракетами
Повітряна тривога в Києві та області тривала майже пів години
21 серпня, 23:12
Символом дати виступає квітка соняшника
Сьогодні День пам’яті захисників Україні
Вчора, 06:38

Події в Україні

На околицях Києва працює ППО
На околицях Києва працює ППО
На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах
На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах
Депутат Держдуми у паніці: вимагає ядерний удар, аби зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі
Депутат Держдуми у паніці: вимагає ядерний удар, аби зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі
Усікновення глави Іоана Хрестителя святкуємо 30 серпня. Роз'яснення ПЦУ
Усікновення глави Іоана Хрестителя святкуємо 30 серпня. Роз'яснення ПЦУ
У День пам'яті захисників Зеленський звернувся до українців
У День пам'яті захисників Зеленський звернувся до українців
В окупованому Бердянську пролунали вибухи
В окупованому Бердянську пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
31K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
28K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
25K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
20K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
12K
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити

Новини

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 02:42
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30
Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Вчора, 14:41
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту