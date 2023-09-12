В ООН підрахували, скільки цивільних українців вбили росіяни з початку війни: цифри шокують

Ця статистика враховує зареєстровані випадки смертей та поранень серед цивільного населення в Україні після широкомасштабного вторгнення Росії

З початку повномасштабної військової агресії Росії в Україні відзначено понад 9,6 тисячі втрат серед мирного населення, і ще понад 17,5 тисяч людей отримали поранення. Про це йдеться в новому звіті Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.

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Ця статистика враховує зареєстровані випадки смертей та поранень серед цивільного населення в Україні після широкомасштабного вторгнення Росії, яке відбулося з 24 лютого 2022 року, і на момент 10 вересня 2023 року.

Протягом цього періоду Українська вища комісія з прав людини фіксувала 27 149 випадків жертв серед цивільного населення країни:

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9614 були вбиті,

17535 були поранені.

За перші десять днів вересня кількість втрат серед цивільного населення в Україні, за даними ООН, склала 292 людини. Серед них:

55 були вбиті (29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчинка, а також 4 дорослих, стать яких поки невідома),

та 237 отримали поранення (101 чоловік, 77 жінок, 7 хлопчиків, 2 дівчинки, а також 50 дорослих, стать яких - невідома).

Варто відзначити, що Українська вища комісія з прав людини (УВКПЛ) підкреслює, що фактичні цифри є значно вищими, оскільки «отримання інформації з деяких районів, де тривають інтенсивні воєнні дії, затримується, і багато повідомлень ще очікують на підтвердження». Ця ситуація актуальна для таких міст, як Маріуполь, Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк, де маємо повідомлення про численні втрати серед цивільного населення.

Нагадаємо, у понеділок, 4 вересня, члени Міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні прибули в Київ. На пресконференції вони заявили, що наразі не мають достатніх доказів для визнання геноциду в країні.

«На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні – «Главком») відбувається геноцид», – сказав голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.

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За словами Мьосе, комісія нібито не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.