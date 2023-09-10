Окупанти вдарили по цивільних будівлях Херсона: є постраждала

Ворог поцілив в освітній заклад та житловий будинок

Зранку російські загарбники атакували середмістя Херсона. Унаслідок цього постраждала одна жінка, є руйнування. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram.



«Близько 7:00 окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна», – йдеться в повідомленні ОВА.



Також росіяни обстріляли житловий будинок у Херсоні. Унаслідок цього у 68-річної жінки медики діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Постраждалій надано медичну допомогу на місці.

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Нагадаємо, триває 564-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Як повідомлялося, російські війська випустили по території України 33 дрони-камікадзе під час нічної атаки 10 вересня. Із них 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили на Київську область.