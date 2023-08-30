Над всіма московськими аеропортами закрито повітряний простір
Усі аеропорти Москви не працюють, серед них «Внуково», «Домодедово» та «Шереметьево»
У ніч на 30 серпня влада Москви прийняла рішення закрити повітряний простір над аеропортом Внуково. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
«Закрито повітряне місце над столичним аеропортом Внуково», - йдеться у заяві авіаслужб.
Пізніше стало відомо, що всі аеропорти Москви не працюють, серед них «Внуково», «Домодедово» та «Шереметьево». Затримано 25 рейсів і ще 5 скасовано
Аеропорти Тульської, Ліпецької, Орловської і Калузької областей також не працюють.
До слова, росЗМі повідомляють також про вибухи у Брянську та Тулі.
Як повідомлялося, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.
Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.
Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.
За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.
Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.
Як відомо, унаслідок атаки безпілотників пошкоджено п'ять військових літаків Іл-76.
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