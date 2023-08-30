Над всіма московськими аеропортами закрито повітряний простір

Усі аеропорти Москви не працюють, серед них «Внуково», «Домодедово» та «Шереметьево»

У ніч на 30 серпня влада Москви прийняла рішення закрити повітряний простір над аеропортом Внуково. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Закрито повітряне місце над столичним аеропортом Внуково», - йдеться у заяві авіаслужб.

Пізніше стало відомо, що всі аеропорти Москви не працюють, серед них «Внуково», «Домодедово» та «Шереметьево». Затримано 25 рейсів і ще 5 скасовано

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аеропорти Тульської, Ліпецької, Орловської і Калузької областей також не працюють.

До слова, росЗМі повідомляють також про вибухи у Брянську та Тулі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Як відомо, унаслідок атаки безпілотників пошкоджено п'ять військових літаків Іл-76.