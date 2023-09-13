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Вбивство на Оболоні і напад на поліцейського. Поліція розкрила деталі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вбивство на Оболоні і напад на поліцейського. Поліція розкрила деталі (фото)
Правоохоронці опитали десятки осіб та перевіряли усіх схожих за орієнтуванням осіб
фото: пресслужба поліції

Затриманому, 36-річному киянину, повідомили про підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке призвело до смерті потерпілого

В Оболонському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який завдав смертельне ножове поранення місцевому мешканцю. Під час затримання зловмисник чинив опір та поранив поліцейського. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Героїв Дніпра перебуває чоловік з ножовим пораненням. На місце негайно виїхало керівництво, слідчо-оперативна група районного управління та столичного главку, а також кінологи.

Вбивство на Оболоні і напад на поліцейського. Поліція розкрила деталі (фото) фото 1

«На вулиці між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого порушник вдарив ножем потерпілого і він помер. Під час затримання зловмисник чинив опір та поранив поліцейського. Слідчі кваліфікували злочинні дії фігуранта за двома статтями Кримінального кодексу України, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці опитали десятки осіб та перевіряли усіх схожих за орієнтуванням осіб. Також поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження та за допомоги аналітиків сектору кримінального аналізу встановили особу зловмисника і його місцезнаходження. Під час затримання він чинив опір та завдав ножове поранення в ногу одному з правоохоронців.

Вбивство на Оболоні і напад на поліцейського. Поліція розкрила деталі (фото) фото 2

Затриманому, 36-річному киянину, повідомили про підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке призвело до смерті потерпілого, та за фактом умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня, в Києві стався інцидент, під час якого поліцейський отримав поранення під час затримання озброєного підозрюваного.

Також у столиці чоловік із ножем напав на двох дітей, одного з яких він поранив.

За даними правоохоронців, 9 вересня близько 17:00 години на вулиці Мілютенка двоє хлопчиків 10 і 11 років намагалися звести намет. У той самий час до них підійшов невідомий чоловік та запропонував допомогу.

Після того як діти відмовилися, зловмисник напав на них. Зокрема, одному хлопцеві він порвав футболку, а іншому – завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували.

Теги: Київ смерть напад поліція чоловік порушник поранення конфлікт

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