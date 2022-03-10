Росія випустила по Україні понад 710 ракет, – Пентагон

Майже всі ракети, які були випущені як з території України, так і ззовні, були націлені на об’єкти в східній частині України

Російські війська з моменту масштабного вторгнення в Україну випустили понад 710 ракет, які майже всі були націлені на об’єкти в східній Україні. Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Джон Кірбі, пише Укрінформ.

«Майже всі ракети, які були випущені як з території України, так і ззовні, були націлені на об’єкти в східній частині України. Якщо провести пряму лінію від Києва до Одеси, то майже всі ці удари були зосереджені на схід від цієї лінії», – зауважив Кірбі.

Він також наголосив, що вторгнення в Україну має бути припинено негайно, і щоби цивільне населення було в безпеці як від ракетних, так і авіа-, артилерійських та інших ударів.

Як повідомляв «Главком», близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Як повідомлялося, після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Мер міста Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

Відомо, що російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

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