Чотирнадцята доба війни: Білорусь підтримує окупантів (відео)

Ворог планує диверсії на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури

Оперативна інформація станом на 24.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення

9 березня сили оборони України давали гідну відсіч та стримували наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків.

Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.

Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках.

Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

Увага, на відео присутні ненормативна лексика!

Нагадаємо, МЗС Росії анонсував удар по пологовому у Маріуполі.

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