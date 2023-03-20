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Випрошують зустрічі із Зеленським. Онуфрій вивів московських попів на Банкову (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Випрошують зустрічі із Зеленським. Онуфрій вивів московських попів на Банкову (відео)
фото: Митрополит Андрій/Facebook

Монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру до 29 березня

Українська православна церква Московського патріархату прийшла на Банкову. Відповідне відео опублікував митрополит УПЦ МП Антоній Паканіч у Facebook.

«Члени священного синоду УПЦ прийшли до Офісу президента щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру до 29 березня.

Братія УПЦ, яку попросили залишити будівлі Києво-Печерської лаври, вирішила оскаржувати рішення у Європейському суді з прав людини, якщо не вийде в українських судах.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що влада не буде насильно виселяти священників і ченців Києво-Печерської Лаври, але діятиме згідно з ухваленими нормативно-правовими актами.

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Теги: церква Московська церква в Україні Володимир Зеленський Києво-Печерська лавра

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