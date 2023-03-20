Випрошують зустрічі із Зеленським. Онуфрій вивів московських попів на Банкову (відео)

Монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру до 29 березня

Українська православна церква Московського патріархату прийшла на Банкову. Відповідне відео опублікував митрополит УПЦ МП Антоній Паканіч у Facebook.

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«Члени священного синоду УПЦ прийшли до Офісу президента щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру до 29 березня.

Братія УПЦ, яку попросили залишити будівлі Києво-Печерської лаври, вирішила оскаржувати рішення у Європейському суді з прав людини, якщо не вийде в українських судах.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що влада не буде насильно виселяти священників і ченців Києво-Печерської Лаври, але діятиме згідно з ухваленими нормативно-правовими актами.