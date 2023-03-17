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Без насильства, але виселення буде: Данілов прокоментував вигнання Московської церкви з Лаври

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Без насильства, але виселення буде: Данілов прокоментував вигнання Московської церкви з Лаври
фото: з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Російська Федерація»

Влада не буде насильно виселяти священників і ченців Києво-Печерської Лаври, але діятиме згідно з ухваленими нормативно-правовими актами. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Те, що стосується церкви – це стара історія. Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Російська Федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території.

Інша справа, що цим користуються представники 5-го і 1-го управлінь ФСБ Російської Федерації, які є безпосередньо в певній кількості в цьому середовищі...

Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках», – заявив Данілов.

Нагадаємо, братія Московської церкви відмовляється виселятися з Києво-Печерської лаври та записала звернення до президента Володимира Зеленського

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Теги: історія Свобода радіо Олексій Данілов лавра Києво-Печерська лавра релігія

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