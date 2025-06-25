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Високопосадовець НАТО оцінив темпи просування окупантів на Сумщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Високопосадовець НАТО оцінив темпи просування окупантів на Сумщині
РФ продовжує наступальні дії на Сумщині та на сході країни, але лінія фронту суттєво не змінилась за останні два місяці
фото з відкритих джерел

У НАТО вважають, що Росія буде намагатися обійти Суми

Високопосадовець НАТО під час саміту в Нідерландах на умовах анонімності заявив, що Росія зазнає значних втрат на Сумщині, що унеможливлює оточення та захоплення всього регіону, інформує «Главком».

Згідно з розвідувальними даними Альянсу, російські окупанти активно просуваються у Сумській області, але РФ зазначає значних втрат. За словами посадовця НАТО, рівень втрат РФ є дуже високим.

Це пов'язане з тактикою окупаційної армії, яка активно задіює штурми.

«У Сумській області  Росія прагне створити буферну зону після Курської операції. Але хоча вона має тактичні просування, ці атаки для неї дуже виснажливі», – заявив високопосадовець Альянсу.

Він також підкреслив, що оточення міста Суми найближчим часом не видається можливим. У НАТО вважають, що Росія буде намагатися обійти Суми.

«Ми чекаємо спроб розширити лінію фронту на півночі та північному сходу від Сум, адже Росія намагається встановити театр бойових дій для наступу на Суми. Утім, раніше ці спроби не були успішними», – додав він.

Також посадовець НАТО запевнив, що РФ продовжує наступальні дії на Сумщині та на сході країни, але лінія фронту суттєво не змінилась за останні два місяці.

Окрім цього, НАТО підтверджує, що Україна проводить наступальні дії на Курщині, «що також стримує наступ і свідчить, що обидві сторони мають тактичні здобутки».

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни ведуть штурми, намагаючись створити так звану буферну зону в прикордонні Сумської та Харківської областей.

Ситуацію на Сумщині Збройним Силам вдалося стабілізувати, і зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км.

До слова, Збройні сили України пішли у контрнаступ на Сумщині. Українські бійці звільнили Андріївку.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Сумському напрямку за останній тиждень не змінилася. За його словами, відсутність прориву на цьому напрямку – серйозна проблема для РФ.

Теги: окупанти Сумщина наступ

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