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Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб
фото з відкритих джерел

Триває 1194-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося  166 бойових зіткненнь. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, а також 79 авіаударів, скинувши 169 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6128 обстрілів, зокрема 137 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3055 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миропільське Сумської області; Зоря, Новодарівка, Ольгівське, Піддубне, Новопіль Донецької області; пунктах Малинівка, Гуляйполе, Долинка, Верхня Терса, Темирівка, Полтавка Запорізької області; Львове Херсонської області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотирьох артилерійських засобах противника.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року фото 1

Ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська, Западного, Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року фото 2

Учора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року фото 3

Українські воїни успішно зупинили дві атаки противника у районах Григорівки та у бік Верхньокам’янського.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року фото 4

Ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року фото 5

Окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року фото 6

Ворог здійснив десять атак у районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року фото 7

Українські захисники зупинили 51 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Новоукраїнка, Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Даченське, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року фото 8

Противник вчора здійснив дванадцять атак у районах Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року фото 9

Окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони у бік Павлівки, Новоданилівки та поблизу Степового й Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року фото 10

Українські оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2025 року фото 11

Минулої доби відбулося 35 боєзіткнень, ворог завдав чотирнадцять авіаударів, скинувши при цьому 34 керовані авіаційні бомби, і здійснив 213 обстрілів, один із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 151 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, три ракети, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1194-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти ЗСУ війна фронт

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