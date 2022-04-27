Ситуація на кордоні з Придністров'ям: оперативна інформація

Ворог намагається активізувати повітряну розвідку

Минула ніч в Одесі та області була спокійною та без обстрілів. Українські сили оборони продовжують виконувати бойові завдання у регіоні. Вони готові до будь-яких ворожих дій з боку так званої «ПМР». Контрдиверсійна операція в регіоні продовжується.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про поточну ситуацію у регіоні станом на ранок 27 квітня.

«Українські військові повністю контролюють ситуацію на державному кордоні з невизнаним Придністров’ям. Реагуємо на усі провокації ворога. Він намагається активізувати повітряну розвідку. ЗСУ продовжують контрдиверсійну операцію в регіоні. Є певні результати», – розповів він.

За словами Братчука, у Чорному морі військові кораблі Російської Федерації не наважуються наближатися до берегів Одеської області.

Як повідомлялося, 26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Наразі там частково відновили рух по одній смузі. Ведуться ремонтні роботи. Жертв немає.

Генштаб повідомляв, що на території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність «Повна», силові структури переведені на посилений режим несення служби.

Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».

Нагадаємо, 25 квітня у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.

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