Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення – розвідка

Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України

Російські спецслужби на території невизнаного Придністров'я влаштували чергову провокацію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».

«Цитата з фейкового повідомлення: «Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки», – повідомляє розвідка.

Ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами. «Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території «ПМР», є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови.

Місцеві жителі отримують СМС від начебто ЗСУ, в яких міститься попередження про ракетний удар», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора, 25 квітня, у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.