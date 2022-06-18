Британський прем'єр вважає, що конкурс можна провести в будь-якому безпечному місті України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив за проведення «Євробачення-2023» в Україні. Як повідомляє The Guardian, він вважає, що Україна може і повинна прийняти конкурс.

Відповідну заяву Джонсон зробив після того, як організатори оголосили, що ведуть переговори про проведення конкурсу у Великій Британії через війну.

Не зважаючи на те, що за традицією переможець конкурсу буде приймати його в наступному році, організатори заявили, що гарантії безпеки, необхідні для проведення конкурсу в Україні, означають, що переговори будуть проведені з Великою Британією, яка посіла друге місце.

«Звичайно, я б хотів, щоб це було в цій країні, але факт в тому, що вони виграли, і вони заслуговують цього, і я вірю, що вони можуть це зробити, і я вважаю, що вони повинні це отримати», – сказав Джонсон.

Британський прем'єр додав, що конкурс можна провести в будь-якому безпечному місті України.

«Я вважаю, що Київ або будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для його розміщення. До нього ще рік, все буде добре до того часу, коли пройде пісенний конкурс Євробачення, і я сподіваюся, що українці це зрозуміють», – зазначив Джонсон.

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022», переможницею якого стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

17 червня стало відомо «Євробачення-2023» відбудеться не в Україні. Організатори конкурсу звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість провести конкурс там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

Україна різко відреагувала на таке рішення. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не погоджується з характером ухвалення рішення. Міністр наголосив, що Україна чесно виграла «Євробачення-2022» та виконала всі умови у зазначені терміни щодо процесу узгодження його проведення в Україні, зокрема надала відповіді та гарантії щодо норм безпеки та можливих місць проведення конкурсу.

Раніше український уряд утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу «Євробачення».

Згодом стало відомо, що Україна розпочинає підготовку до «Євробачення-2023».