Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 30 травня

Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині.

Одеська область

Вночі і зранку – два ракетних удари. Одну ракету збито силами ППО. Також сталося влучання в непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема.

Дніпропетровщина

Затяжна нічна тривога. Артобстріли Апостолівської та Зеленодольської громад. Без постраждалих.

Сумщина

Усю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, міноментів.

Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.

Харків

Ніч — відносно спокійно, поодинокі обстріли, жертв немає.

По області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.

Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає.

Луганщина

Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім наші військові міцно тримають оборону.

Вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. За добу у Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку.

Донеччина

Обстріли Бахмуту, Авдіївки, Соледару, Нью-Йорка, Нетайлового та Тетянівки зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ «Град». Загинуло 3 цивільних особи, двоє поранено.

Пошкоджено 24 об’єкти (20 житлових будинків, нежитлове приміщення, електропідстанція, господарська територія відділення поліції, торгівельний центр).

Зранку — обстріл Мар'їнки та Новомихайлівки. На території області відсутнє газопостачання. Частково відновлюється подача води та електрики.

Миколаївщина

Вночі обстріляли центр Нового Бугу. Пошкоджена соціальна інфраструктура: магазин, аптека та житлові будинку. Постраждало дві особи.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджена будівля школи та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Бойові дії на теритоії області, напружена ситуація у всіх селах колишнього Великоолександрівського району. Гаряче залишається у Новій Воронцовці і прилеглих селах та Високопілля. Місцеві жителі фіксували багато авіації та тяжкої техніки.

Села у гомадах, що стоять на кордонах Миколаєва та Дніпропетровщини, – без світла й води.

Напружена ситуація і у Генічеському районі, окупанти заявляють, що ці території вже російські.

Триває 96-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, а на Сєверодонецькому – на північно-східних та південно-східних околицях Сєверодонецька.