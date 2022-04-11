Сили спецоперацій ліквідували підрозділ окупантів, причетний до масових вбивств у Сирії

Командир БТГр був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3

Йдеться про першу батальйонно-тактичну групу із Чечні

Українські військові під час штурму окупованих населених пунктів у Донецькій області, знищили частину батальйонно-тактичної групи російських окупантів. Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Йдеться про першу батальйонно-тактичну групу 70-го полку 42-ї мотострілецької дивізіїі 58-ї армії Південного округу РФ. Місце дислокації цього підрозділу – місто Шалі (Чечня).

«Командир БТГр разом зі своїм начальником штабу був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3. З усіх, хто перебував у тій машині тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівникого і майже мертвого його знайшли наші вояки. Зауважимо: у складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими вояками», – йдеться у повідомленні.

До слова, США попереджають про виняткову жорстокість командувача окупаційними військами.

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