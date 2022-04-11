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    Сили спецоперацій ліквідували підрозділ окупантів, причетний до масових вбивств у Сирії

    Командир БТГр був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3 - Сили спецоперацій ліквідували підрозділ окупантів, причетний до масових вбивств у Сирії
    Командир БТГр був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3
    фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

    Йдеться про першу батальйонно-тактичну групу із Чечні

    Українські військові під час штурму окупованих населених пунктів у Донецькій області, знищили частину батальйонно-тактичної групи російських окупантів. Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

    Йдеться про першу батальйонно-тактичну групу 70-го полку 42-ї мотострілецької дивізіїі 58-ї армії Південного округу РФ. Місце дислокації цього підрозділу – місто Шалі (Чечня).

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    Сили спецоперацій ліквідували підрозділ окупантів, причетний до масових вбивств у Сирії
    Сили спецоперацій ліквідували підрозділ окупантів, причетний до масових вбивств у Сирії
    Сили спецоперацій ліквідували підрозділ окупантів, причетний до масових вбивств у Сирії
    Сили спецоперацій ліквідували підрозділ окупантів, причетний до масових вбивств у Сирії
    Сили спецоперацій ліквідували підрозділ окупантів, причетний до масових вбивств у Сирії
    Сили спецоперацій ліквідували підрозділ окупантів, причетний до масових вбивств у Сирії

    «Командир БТГр разом зі своїм начальником штабу був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3. З усіх, хто перебував у тій машині тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівникого і майже мертвого його знайшли наші вояки. Зауважимо: у складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими вояками», – йдеться у повідомленні.

    До слова, США попереджають про виняткову жорстокість командувача окупаційними військами.

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    Теги: росія окупанти війна Чечня Україна окупація #stoprussia
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    Сили спецоперацій ліквідували підрозділ окупантів, причетний до масових вбивств у Сирії