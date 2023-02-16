Неспокійна ніч. Де зафіксовано «прильоти» (оновлюється)

У ніч проти 16 лютого в усіх регіонах України лунає повітряна тривога

У ніч проти 16 лютого ворог намагається залякати українців, тож система оповіщення населення фіксує небезпеку. Сирени повітряної тривоги лунають у всіх регіонах України.

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02:57 Повідомляють про вибухи у Харкові

03:03 Повідомляють про роботу ППО на Полтавщині

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03:05 Чутно вибухи у Павлограді (Дніпропетровщина)

03:09 Повідомляють про вибухи у Кременчуці (Полтавщина)

03:12 Є інформація про пуск ракет типу «Калібр», але напрямок невідомий

03:14 Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив: «Жителі Львівщини, є реальна загроза. Прошу перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги!»

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Знову нагадуємо всім, що не варто ігнорувати повітряну тривогу. Йдіть в укриття. Якщо бомбосховище недоступне, то користайтеся правилом «двох стін». Бережіть себе та рідних!

03:31 У південних областях працює ППО

03:32 Можливою ціллю є Київ