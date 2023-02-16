Неспокійна ніч. Де зафіксовано «прильоти» (оновлюється)
У ніч проти 16 лютого в усіх регіонах України лунає повітряна тривога
У ніч проти 16 лютого ворог намагається залякати українців, тож система оповіщення населення фіксує небезпеку. Сирени повітряної тривоги лунають у всіх регіонах України.
02:57 Повідомляють про вибухи у Харкові
03:03 Повідомляють про роботу ППО на Полтавщині
03:05 Чутно вибухи у Павлограді (Дніпропетровщина)
03:09 Повідомляють про вибухи у Кременчуці (Полтавщина)
03:12 Є інформація про пуск ракет типу «Калібр», але напрямок невідомий
03:14 Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив: «Жителі Львівщини, є реальна загроза. Прошу перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги!»
Знову нагадуємо всім, що не варто ігнорувати повітряну тривогу. Йдіть в укриття. Якщо бомбосховище недоступне, то користайтеся правилом «двох стін». Бережіть себе та рідних!
03:31 У південних областях працює ППО
03:32 Можливою ціллю є Київ
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