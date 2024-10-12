Керівник Центру протидії дезінформації розповів про хід операції ЗСУ на Курщині

Українські військові, які проводять операцію в Курській області, демонструють світові гуманне ставлення до місцевого населення

За словами очільника Центру протидії дезінформації, ситуація на Курщині постійно змінюється

У Курській області тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли росіяни, вони почали знову посилати колони на штурм. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Військовий зазначив, що бойові дії на цій ділянці фронту динамічні, маневри відбуваються, характерні для лісистої місцевості.

«Дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватися на якихось висновках як остаточних. Важкі бої, постійно ситуація змінюється, російські воєнкори між іншим взагалі намагаються тему «засушити», бо не виходить все як хотілося їм», – каже очільник Центру протидії дезінформації.

Як відомо, російські сили мають на меті витіснити українські війська з Курської області до того, як погані погодні умови восени та на початку зими почнуть обмежувати маневр на полі бою.

Українські офіційні особи раніше зазначали, що війська РФ активізують наступальні операції в Україні, особливо механізовані наступальні операції, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезон дощів зробить ґрунт багнистим.

Цілком імовірно, що цей російський оперативний розрахунок також поширюється на російські зусилля з відвоювання усієї Курської області. Кілька російських джерел повідомили про початок із 11 жовтня періоду обмеженої багнистості місцевості.

Нагадаємо, Росія перекинула близько 50 тис. військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні. До слова, росіяни стягнули велику кількість живої сили та техніки в Курській області та невпинно атакують українські позиції.

Як повідомлялося, 12 жовтня в російському місті Курчатов пролунав сильний вибух. За попередніми даними, це сталося внаслідок удару безпілотників, що призвело до детонації боєприпасів неподалік від Курської АЕС.