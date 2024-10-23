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Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року
Ситуація на фронту станом на 23 жовтня
фото: Генштаб

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення

Російські загарбники завдали по території України 70 авіаударів, скинувши при цьому 122 КАБ. Окрім того, російські загарбники залучили для ударів 718 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було знешкоджено 168 окупантів.

На Харківському напрямку

Російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська та Стариці. ЗСУ ліквідували та поранили 72 загарбників, знищили бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, 32 БпЛА, сім одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Окрім того, пошкоджено дві артсистеми і чотири автомобілі окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

12 разів ворог атакував позиції ЗСУ. Поблизу Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили дев’ять атак. Триває три боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські війська 14 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. Бої продовжуються поблизу Греківки та в районі Тернів.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку 

Українські воїни відбили спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Упродовж цієї доби, агресор 40 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Силами оборони відбито 34 штурмові дії противника, шість боєзіткнень тривають досі.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 168 військовослужбовців вбитими та 197 – пораненими. Знищено танк, чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, шість автомобілів та чотири мотоцикли. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще чотирьом артилерійським системам, трьом авто і чотирьом бойовим броньованим машинам противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Зафіксовано 35 ворожих атак поблизу Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки. Наші захисники зупинили 21 з них. Бої тривають у 14 локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Агресор десять разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки. Одна атака триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року фото 8
фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Окупанти намагались просунутись на позиції українських військ в районі Роботиного, зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року фото 9
фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Силами оборони України було зупинено чотири спроби окупантів атакувати позиції.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року фото 10
фото: deepstatemap

На решті напрямків – без особливих змін.

За ефективну бойову роботу Генштаб відзначає воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та
27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського.

Нагадаємо, триває 973-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Луганщина війна ЗСУ військові Україна Донеччина Херсонщина Запорізька область Харківщина окупанти окупація росія росіяни Генштаб

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