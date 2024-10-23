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Втрати ворога станом на 23 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 23 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 973-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1460 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 23 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 683040 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 9088 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18229 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19674 (+51) од,
  • РСЗВ  – 1234 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 981 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17489 (+85),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27217 (+106) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3509 (+10).
Втрати ворога у війні станом на 23 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 23 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 жовтня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, воно не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 23 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 23 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 973-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія озброєння безпілотник Україна військова техніка Азовське море військові війна зброя ЗСУ Чорне море росіяни

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