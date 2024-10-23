Втрати ворога станом на 23 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1460 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 23 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 23 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 683040 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9088 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18229 (+30) од,
- артилерійських систем – 19674 (+51) од,
- РСЗВ – 1234 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17489 (+85),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27217 (+106) од,
- спеціальна техніка ‒ 3509 (+10).
Активність флоту окупантів станом на 23 жовтня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно, воно не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 973-й день повномасштабної війни в Україні.
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