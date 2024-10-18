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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Між НАТО та Росією: чи може Україна залишитися нейтральною

glavcom.ua
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Україна або буде в НАТО в найближчі роки, або повернеться до РФ
фото з відкритих джерел

«Буферною зоною, з багатьох об'єктивних причин, Україна вже не буде»

Стосовно членства України в НАТО.

Є одна принципова помилка, яка досі притаманна аналітикам та стратегам Заходу.

Вони вважають: якщо Україна не стане членом НАТО в найближчі роки – тоді все ж таки залишиться буферна зона між Альянсом і РФ, яка триматиме безпечну територіальну дистанцію від прямих загроз для них.

Хотів би їм нагадати, що:

  • по-перше, буферні, сірі зони – це нестабільна ситуація, яка дуже швидко може змінитися. Свіжий приклад – Білорусь, територію якої вже важко вважати буферною зоною для країн НАТО від російських загроз;
  • по друге: процеси інтеграції до НАТО і ЄС можуть бути й зворотними. Свіжий приклад – Грузія, яка на наших очах розвертаються дуже швидко до РФ, не зважаючи на попередню війну й окупацію частини її території;
  • по-третє: порушення міжнародного права та вихід з багатьох угод, що накладали певні обмеження на розташування збройних сил в Європі разом з новими технологіями скорочують дистанцію. Свіжий приклад – безпілотні летальні системи, які вже мають, по суті, стратегічну дальність.

Тому, якщо дивитися на ці свіжі приклади, то напрошується прямий висновок про найбільш вірогідний сценарій: Україна або буде в НАТО в найближчі роки, або повернеться до РФ, як би це зараз дивним не виглядало. Буферною зоною, з багатьох об'єктивних причин, Україна вже не буде. І жодні концепції нейтралітету тут вже не допоможуть.

Перечитуйте й прислухайтесь до мудрого Генрі Кіссінджера, який, попри попередню багаторічну позицію, змінив свою думку в нових умовах російської війни проти України й чітко обґрунтував: Україна має бути в середині Альянсу, а не поза НАТО!

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Джерело
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Теги: росія НАТО війна Україна

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