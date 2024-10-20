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Росія визнала, що дрони ЗСУ вигнали Чорноморський флот із Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія визнала, що дрони ЗСУ вигнали Чорноморський флот із Криму
Чорноморський флот Росії втратив третину кораблів від початку повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Сенатор Рогозін поскаржився на роботу українських безпілотників

Чорноморський флот вирішив покинути Крим. Основна причина цього, як виявилось – безпілотники ЗСУ. Про це заявив російський сенатор Дмитро Рогозін, повідомляє «Медуза».

Рогозін заявив, що Чорноморський флот «змінив прописку» через безпілотники ЗСУ.

Росія визнала, що дрони ЗСУ вигнали Чорноморський флот із Криму фото 1

«Чорноморський флот був змушений змінити, по суті справи, свою прописку, через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника», – заявив Рогозін.

Зауважимо, ще в липні речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія вивела з окупованого Криму усі сторожеві кораблі свого Чорноморського флоту.

Саме тоді почались розмови про те, що винищувачі F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки.

Як заявив, Командувач ВМС України, після цього північно-західна частина Чорного моря, особливо коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищена.

Нагадаємо, у період з 10 по 16 вересня 2024 року військово-морські сили РФ провели масштабне стратегічне навчання «Океан-24». Це сталося після дворічної паузи.

«Океан-24», ймовірно, був спробою продемонструвати потенціал і спроможність, попри війну. За попередніми повідомленнями російських ЗМІ, в навчаннях взяли участь понад 400 кораблів, 120 літаків, 7 тис. транспортних засобів і 90 тис. особового складу. Вони проводилися у Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах.

Раніше британська розвідка повідомила про нову стратегію РФ у Чорному морі. Після втрати Ту-22М3 у квітні цього року російські війська стали обережнішими у своїх ударних операціях у Чорному морі.

До слова, російський флот тренувався атакувати цілі у глибині Європи за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки. 

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Теги: росія військові Дмитро Рогозін флот РФ розвідка навчання втрати британська розвідка

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