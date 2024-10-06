Загинув російський активіст Ільдар Дадін, який воював на боці України

Раніше Дадіна судили в Росії за участь у мітингах

Російський активіст Ільдар Дадін загинув під час війни в Україні на Харківському напрямку, він воював на боці ЗСУ. Про загибель Ільдара в бою написала журналістка Ксенія Ларіна в соцмережі X.

У коментарі до Телеграм-каналу Sota Ларіна уточнила що цю інформацію їй повідомив колишній віце-президент «Газпром-банку» Ігор Волобуєв (який також воює на боці ЗСУ) з посиланням на побратима Дадіна. Підтверджень з інших джерел поки немає.

Ільдар Дадін був першим у Росії, кого засудили за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. У березні 2016 року його засудили до 2,5 років колонії за цією справою. У лютому 2017 року він вийшов на свободу. Стаття, за якою судили активіста, отримала назву «дадінська».

У 2023 році Ільдар Дадін поїхав в Україну, щоб приєднатися до Збройних Сил України. В інтерв'ю «Медіазоні» він зазначив, що зробив цей вибір, бо більше не бачив сенсу у ненасильницькому опорі режиму Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Чехії суд призначив пів року в’язниці 68-річному активісту Ярославу Попелці, який закликав зривати українські прапори з громадських будівель. На суд він не з’явився і зараз його розшукує поліція.

До слова, бійці «Російського добровольчого корпусу», що воюють на боці України, знищують окупантів на околицях Вовчанська. Відео цього процесу вони опублікували y Telegram.

Нагадаємо, раніше добровольці легіону «Свобода Росії» опублікували звернення до солдатів армії РФ. У ньому бійці закликають росіян здаватися або приєднатися до легіону.