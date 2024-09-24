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Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року
Продовжуються бої на російсько-українському фронті
фото з відкритих джерел

Найбільш складна ситуація залишається на Покровському напрямку

По території України вчора держава-терорист завдала чотири ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 55 авіаційних ударів, скинувши при цьому 76 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 662 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї. 

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 125 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують відбивати атаки окупаційних військ на всіх напрямках. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою. Противник веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, наші захисники завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку російські війська намагаються потіснити наші підрозділи в районах Липців та Тихого, поблизу останнього триває бій. Сьогодні українським захисникам на цьому напрямку вдалося ліквідувати та поранити 47 окупантів, знищити один танк, 13 артилерійських систем, 41 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Глушківка, Кучерівка, Колісниківка та Стельмахівка підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

За день російські війська 19 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки. Бої продовжуються у двох локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Федорівки на Сіверському напрямку. Атаку відбито, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку 

Українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти за підтримки авіації 15 разів атакували наші позиції поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки, дев’ять боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Торецька.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Основні зусилля ворог спрямовує в напрямку Покровська. Тут, впродовж дня, агресор 30 разів атакував в районах Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля.

За попередніми підрахунками сьогодні окупанти на даному напрямку втратили більше 220 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири танки, 12 одиниць автомобільної техніки, вісім бойових броньованих машин та шість артилерійських систем.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Наші захисники відбили 21 ворожу спробу атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська. Бої не вщухають, на даний час триває три бойових зіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 9

На Времівському напрямку

Сьогодні агресор вісім разів намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Павлівки та Вугледару. Українські воїни зупинили п’ять атак противника, ще три атаки тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося одне безуспішне для ворога бойове зіткнення неподалік Новоандріївки. 

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог провів два невдалі штурми, отримав відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року фото 12

Нагадаємо, триває 944-й день повномасштабної війни в Україні.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг", 414 окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем та 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша.

Теги: війна ворог танки держава Генштаб окупанти

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