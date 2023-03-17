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Воєнні розвідники визволили з полону в Сирії вісьмох українців (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Воєнні розвідники визволили з полону в Сирії вісьмох українців (відео)
фото: ГУР

Співробітники ГУР врятували двох жінок та шестеродітей, які мешкали у Сирії в жахливих умовах

Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

«Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей – сьогодні вночі вони перетнули державний кордон. Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі», – йдеться у повідомленні. 

Врятувати вдалось жінок та дітей, які мешкали в Сирії жахливих умовах. У відео жінки дякують за те, що змогли повернутися додому в Україну. 

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ взяли у полон сімох окупантів, які воювали у Сирії. Серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати.

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Теги: ГУР Сирія Україна полон

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