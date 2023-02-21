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Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
Глава МЗС Китаю Цінь Ган не став засуджувати Росію за напад на Україну
фото з відкритих джерел

Китай закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни

Глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю. Про це повідомляє Reuters.

«Ми закликаємо певні країни негайно припинити підливати олію у вогонь», – сказав міністр закордонних справ КНР.

Наслідуючи лінію Пекіна щодо цієї війни, Цінь Ган не став засуджувати Росію за напад на Україну, а від теми української війни перейшов до теми Тайваню і заявив, що ті ж країни мають припинити роздмухувати істерію навколо теми «сьогодні Україна, а завтра Тайвань».

«Ми не приймаємо гегемонію в будь-якій формі, ми проти будь-якого іноземного втручання у справи Китаю», – заявив міністр закордонних справ КНР.

Раніше Китай закликав США переглянути погляди щодо України.

Також повідомлялося, що Китай серйозно обмірковує постачання летальної військової допомоги РФ.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що для Європейського Союзу буде «червоною лінією», якщо Китай надішле зброю Росії для її війни в Україні

Також постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що Китай перетне «червону лінію», якщо країна вирішить надати летальну військову допомогу Росії для її застосування проти України.

Між тим Пекін заявив, що представить своє бачення політичного врегулювання війни Росії проти України.

Читайте також: Навіщо Китаю заява щодо мирного плану України?
Теги: Тайвань війна росія Україна Китай

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