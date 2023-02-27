Брюссель заморозив активи РФ на суму 58 млрд євро: стали відомі подробиці

У Бельгії суворо дотримуються санкцій проти Росії та Білорусі

Заходи, вжиті Бельгією, торкнулися 1789 компаній країни-агресора

Бельгія заморозила російські активи обсягом 58 млрд євро, а також блокувала транзакції, пов'язані з РФ, на 191 млрд євро. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів королівства, розміщеному на сайті відомства.

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«Міністерство заморозило російські активи на загальну суму 58 млрд євро, а також заблокувало пов'язані з Росією транзакції на 191 млрд євро», – йдеться у документі.

«Україна та наші європейські партнери можуть і надалі розраховувати на суворе виконання та застосування Бельгією цих санкцій. Загалом заходи, вжиті Бельгією, торкнулися 1789 російських компаній або громадян із чорного списку», – зазначив федеральний міністр фінансів Вінсент Ван Петегхем.

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Митниця Бельгії, зі свого боку, зіткнулася з різким збільшенням кількості перевірок імпорту та експорту, в результаті чого вже було перевірено 91 020 декларацій і фізично перевірено 7 925 контейнерів що пов`язані із підсанкційними Росією та Білорусією.

Раніше повідомлялося, що через рік після введення перших обмежень у 2022 році ЄС, США, Великою Британією та деякими іншими країнами було прийнято черговий, уже десятий пакет санкцій щодо Росії.

У рамках пакетів санкцій, випущених Європейською Комісією – 27 країн ЄС узгодили десяту в п’ятницю ввечері – Бельгія пишається тим, що застосовує ці санкції швидко та суворо.

Нагадаємо, чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими кривамиими алмазами в майбутньому.