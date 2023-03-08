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Польща готова передати Україні радянські винищувачі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща готова передати Україні радянські винищувачі
МіГ-29- багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління
фото з відкритих джерел

Анджей Дуда: «Літаки МіГ-29, що залишаються в Польщі, які знаходяться в робочому стані ми готові передати Україні»

Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє CNN.

«Літаки МіГ-29, що залишаються в Польщі, які знаходяться в робочому стані та стоять на озброєнні наших повітряних сил, ми готові передати Україні», – йдеться у заяві.

Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що Україна має нині пілотів, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив впевненість, що у майбутньому Україні необхідно буде поставити F-16.

«Я вважаю, що Збройні сили України в майбутньому будуть використовувати F-16. Тому навчання льотчиків зараз таке важливе», – додав він.

Нагадаємо, депутат від Консервативної партії парламенту Великої Британії Роберт Кортс запропонував постачати країнам НАТО, які погодяться передати Україні літаки, свої винищувачі Typhoon. Також раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі

Теги: міністр депутат партії Анджей Дуда навчання Україна президент Польща винищувач

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