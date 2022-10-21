Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Воєнні злочини РФ. Рашисти «відзначились» на Херсонщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
Воєнні злочини РФ. Рашисти «відзначились» на Херсонщині
Рашисти порушують закони та звичаї війни
фото: Reuters

Слідчими Національної поліції задокументовано 156 воєнних злочинів

На визволених від російських загарбників територіях Херсонської області правоохоронці вже задокументували 156 воєнних злочинів. Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.

«На звільнених територіях Херсонщини поліцією забезпечено проведення заходів з відновлення правопорядку у 88 населених пунктах. Відновлено роботи двох підрозділів поліції – у селах Високопілля та Велика Олександрівка. Слідчими Національної поліції задокументовано 156 воєнних злочинів, найбільше за статтею 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни, це 139 кримінальних правопорушень)», – сказав він.

Сергєєв також повідомив, що на деокупованій території Херсонщини виявлено дев'ять тіл загиблих цивільних осіб, а також два місця несвободи, де росіяни незаконно утримували українських громадян.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу  перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів. 

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

Читайте також: Удар по Каховській ГЕС. Ймовірність і наслідки
Теги: Національна поліція України росія Херсонщина злочин

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник постійно намагається відновити переправи через річку Дніпро
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: які завдання РФ ставить перед своїми солдатами
Вчора, 18:28
За більшість злочинів несуть відповідальність російські війська
Воєнні злочини рашистів: ООН провела розслідування на звільнених територіях України
18 жовтня, 21:44
ЗСУ готують наступ на Херсон
«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)
Вчора, 23:26

Події в Україні

Воєнні злочини РФ. Рашисти «відзначились» на Херсонщині
Воєнні злочини РФ. Рашисти «відзначились» на Херсонщині
ЗСУ гатили по іранських військових в Криму, – Арестович
ЗСУ гатили по іранських військових в Криму, – Арестович
Чому Росія не воює із ЗСУ дронами-камікадзе: пояснення експертів
Чому Росія не воює із ЗСУ дронами-камікадзе: пояснення експертів
«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)
«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)
«Укренерго» попередило про відключення світла 21 жовтня
«Укренерго» попередило про відключення світла 21 жовтня
«Як збити дрон»: українці «гуглять» важливу інформацію під час війни з РФ (фото)
«Як збити дрон»: українці «гуглять» важливу інформацію під час війни з РФ (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
31K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
27K
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
24K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
14K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога
13K
Росія почала шантажувати ООН через дослідження іранських дронів

Новини

Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
19 жовтня, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту