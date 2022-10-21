Воєнні злочини РФ. Рашисти «відзначились» на Херсонщині
Слідчими Національної поліції задокументовано 156 воєнних злочинів
На визволених від російських загарбників територіях Херсонської області правоохоронці вже задокументували 156 воєнних злочинів. Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.
«На звільнених територіях Херсонщини поліцією забезпечено проведення заходів з відновлення правопорядку у 88 населених пунктах. Відновлено роботи двох підрозділів поліції – у селах Високопілля та Велика Олександрівка. Слідчими Національної поліції задокументовано 156 воєнних злочинів, найбільше за статтею 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни, це 139 кримінальних правопорушень)», – сказав він.
Сергєєв також повідомив, що на деокупованій території Херсонщини виявлено дев'ять тіл загиблих цивільних осіб, а також два місця несвободи, де росіяни незаконно утримували українських громадян.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.
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