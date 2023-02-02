До Києва приїхала президентка Єврокомісії та голова дипломатії ЄС (фото)

Це вже четвертий візит в Київ з початку повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 2 лютого, до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Про це повідомляється на Twitter-сторінках чиновників.

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Як зазначила Урсула, це вже її четвертий візит в Київ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Приємно повернутися до Києва, я вже четвертий раз після вторгнення Росії. Цього разу з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС стоїть поруч з Україною як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці», – написала фон дер Ляєн Twitter.

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Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

Також про свій візит в Київ повідомив і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

«Прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну. Допомога Євросоюзу досягла 50 мільярдів євро з початку війни Росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня. І буде з вами, щоб перемагати та відбудовуватися», – повідомив Боррель у мережі.

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Arrived in Kyiv to convey EU’s strongest message of support to all Ukrainians defending their country.



EU assistance has reached €50 billion since the start of Russia’s war. Europe stood united with Ukraine from day one. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

Як пише Reuters, в Київ прибули понад десяток високопосадовців Європейського Союзу з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги.

Видання пише, що ця символічна поїздка має на меті підкреслити підтримку України напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії. «Це дуже сильний сигнал, що ми перебуваємо в Києві під час війни. Це сигнал для українського народу. Це сигнал для Росії. Це сигнал для світу», – сказав високопоставлений чиновник ЄС виданню.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у ході візиту Урсули фон дер Ляєн до Києва будуть проведені переговори щодо того, як прискорити вступ України до ЄС.

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Також президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Фон дер Ляйєн зазначила, що ЄС буде підтримувати Україну протягом цієї зими генераторами, лампочками, укриттями та шкільними автобусами. Також продовжиться й фінансова допомога.