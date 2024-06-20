Воїн Повітряних сил збив крилату ракету... з кулемета (фото)

У цивільному житті чоловік працював медиком. Нині ж, несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи

Збити ракету з кулемета завдання надзвичайно складне

Військовий мобільної вогневої групи збив з кулемета крилату ракету, яка рухалась в напрямку Київської області. Подія сталася під час обстрілу 12 червня. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як відзначають у Повітряних силах, збити ракету з кулемета завдання надзвичайно складне.

За словами військового мобільної вогневої групи, під час обстрілу вони разом з командою вирушили на позицію. Тоді ж по рації їм повідомили, що ціль вже близько.

Уламки ворожої ракети

«Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись», – розповів боєць мобільної вогневої групи.

Він додав, що у той момент його переповнювали емоції, втім повірити йому вдалось лише тоді, коли побачив уламки ракети на власні очі.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на 20. Росія за добу втратила близько 1170 осіб.