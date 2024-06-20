Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Воїн Повітряних сил збив крилату ракету... з кулемета (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Воїн Повітряних сил збив крилату ракету... з кулемета (фото)
У цивільному житті чоловік працював медиком. Нині ж, несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи
фото: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Збити ракету з кулемета завдання надзвичайно складне

 Військовий мобільної вогневої групи збив з кулемета крилату ракету, яка рухалась в напрямку Київської області. Подія сталася під час обстрілу 12 червня. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як відзначають у Повітряних силах, збити ракету з кулемета завдання надзвичайно складне.

За словами військового мобільної вогневої групи, під час обстрілу вони разом з командою вирушили на позицію. Тоді ж по рації їм повідомили, що ціль вже близько.

Уламки ворожої ракети
Уламки ворожої ракети

«Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись», – розповів боєць мобільної вогневої групи.

Він додав, що у той момент його переповнювали емоції, втім повірити йому вдалось лише тоді, коли побачив уламки ракети на власні очі.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на  20. Росія за добу втратила близько 1170 осіб.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Повітряні сили ЗСУ ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ уже вдруге застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва по наземній цілі на території РФ
ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтобазах у Краснодарському краї – ISW
Вчора, 06:59
Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією та Францією
Італія готується передати Україні ракети Storm Shadow – ЗМІ
18 червня, 12:38
В район Часового Яру було 292 обстріл
Російські військові зменшили кількість штурмів Часового Яру: причина
16 червня, 23:41
Для того, аби призвати у військо велику кількість людей, потрібна зброя та величезний фінансовий ресурс
Нардеп пояснив, скількох людей цьогоріч планує мобілізувати Україна
6 червня, 15:03
Захоплення східного індустріального центру України – відомого як Донбас – залишається головною метою Кремля
«Росія відкриває новий фронт»: CNN назвало ключові напрямки боїв в Україні
2 червня, 02:33
На Вінниччині через падіння уламків зайнялася пожежа
На Вінниччині через падіння уламків зайнялася пожежа
1 червня, 04:25
Досі вважаються зниклими безвісти четверо людей
Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл
28 травня, 00:12
Удар було завдано по околицях Луганська
В окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи: спалахнула пожежа
27 травня, 22:44
Сталеві екрани від «Сталевого фронту» захищають танки Abrams від FPV
«Сталевий Фронт» Ахметова розпочав виробництво екранів, що захищають танки Abrams від FPV
24 травня, 12:52

Події в Україні

Воїн Повітряних сил збив крилату ракету... з кулемета (фото)
Воїн Повітряних сил збив крилату ракету... з кулемета (фото)
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
Наживалися на ремонті оборонних об’єктів: посадовець та підприємець з Волині отримали підозру
Наживалися на ремонті оборонних об’єктів: посадовець та підприємець з Волині отримали підозру
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
З тимчасово окупованих територій Україна повернула десятьох дітей
З тимчасово окупованих територій Україна повернула десятьох дітей
Росія поранила сімох працівників енергетичних об’єктів під час нічних атак
Росія поранила сімох працівників енергетичних об’єктів під час нічних атак

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7522
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7094
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
5668
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
5577
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
4826
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
4462
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Сьогодні, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua