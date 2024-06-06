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Нардеп пояснив, скількох людей цьогоріч планує мобілізувати Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардеп пояснив, скількох людей цьогоріч планує мобілізувати Україна
Для того, аби призвати у військо велику кількість людей, потрібна зброя та величезний фінансовий ресурс
фото з відкритих джерел

План оборони головкома Олександра Сирського на 2024 рік не потребує залучення такої великої кількості людей, як було у Валерія Залужного

Цього року Збройні сили України потребують мобілізації 110 тис. людей. Про це під час інтерв'ю «Укрінформу» заявив народний депутат та заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

За словами нардепа, план оборони головкома Олександра Сирського на 2024 рік не потребує залучення такої великої кількості людей, як передбачав його попередник Валерій Залужний.

«Під час планування контрнаступу під керівництвом головнокомандувача Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тис. осіб, допомога від міжнародних партнерів, на жаль, затримувалась», – пояснив Горбенко.

Для того, аби призвати у військо таку кількість людей, потрібні і зброя, і величезний фінансовий ресурс. Останній необхідний для фінансування навчання та утримування новобранців. 

«Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тис. осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тис. новобранців», – підсумував Горбенко. 

Нагадаємо, Україна готується мобілізувати десятки тисяч чоловіків для розв'язання проблеми критичної нестачі солдатів, однак українські командири очікують, що більшість нових військ матимуть погану підготовку. Повідомлялося, що у 2024 році планується мобілізація до 500 тис. осіб.

Як стало відомо, Кабінет міністрів готує перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до лав ЗСУ.

До слова, український письменник, фронтмен гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан вступив до лав бригади Національної гвардії України «Хартія». Наразі письменник проходить військовий вишкіл.

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Теги: депутат мобілізація війна ЗСУ

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