Російські військові зменшили кількість штурмів Часового Яру: причина

РФ не полишає намірів атакувати українські позиції у Часовому Яру

Росія зменшила кількість штурмів Часового Яру у порівнянні з попередніми днями, ймовірно окупанти готуються до майбутніх дій. Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

«За Часів Яр щодня тривають бої, але менше штурмів, це пов'язано з тим, що російські війська або «зализують рани» або готуються до майбутніх дій», – сказав Волошин.

Речник зауважив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1162 мінометних і артилерійських обстрілів, у порівнянні з попередньою добою таких обстрілів фіксували 1135. Більша частина обстрілів приходиться саме на південну частину Часового Яру.

«Російська авіація завдала п'ять авіаударів скинувши чотири керовані авіабомби. Армія РФ артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення штурмових дій своїми підрозділами», – наголосив Назар Волошин.

Нагадаємо, що українські захисники завершили один із етапів контрнаступальних дій на Луганщині, просунувшись у Серебрянському лісництві. У результаті спільних дій підрозділи бригад просунулись на 1 км вглиб та на 2 км по лінії фронту, чим завершили один із етапів контрнаступальних дій на своєму напрямку.