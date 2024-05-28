Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл

Троє тіл поки не ідентифіковані

Ідентифіковано 14 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу по гіпермаркету Харкова. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Особи двох чоловіків були встановлені одразу після обстрілу, ще 12 – за допомогою тесту ДНК ANDE. Троє тіл поки не ідентифіковані», – йдеться у повідомленні.

Поліція зазначає, що досі вважаються зниклими безвісти четверо людей. У пошуках рідних до правоохоронців звернулися та надали свої ДНК 16 громадян.

Люди, які втратили зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами 0934943162 або 102.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, завдавала удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Кількість загиблих внаслідок удару по «Епіцентру» у Харкові зросла до 18 людей, повідомив керівник ОВА Синєгубов 27 травня.

У лікарнях перебуває 21 людина: «Серед постраждалих – одна дитина 13 років, яка перебуває у стані середньої важкості з позитивною динамікою». Також зазначається, що дві людини перебувають у реанімації у важкому стані.

Також з’явилося відео моменту удару по гіпермаркету. Відео опублікував начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.

«На відео, з яким зараз працюють слідчі, – момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами», – написав правоохоронець у Facebook.