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Італія готується передати Україні ракети Storm Shadow – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Італія готується передати Україні ракети Storm Shadow – ЗМІ
Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією та Францією
фото з відкритих джерел

Storm Shadow можуть ввійти в новий пакет допомоги від Італії

Італія може передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у черговому пакеті військової допомоги. Про це повідомляє Fatto Quotidiano.

Як зазначають джерела видання, дев'ятий пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, міститиме не лише систему ППО Samp-T, а й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних потенційно потрапити на російську землю.

Storm Shadowце крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу «земля-земля» або Atacms, про які Україна давно просила.

На озброєння ракети Storm Shadow прийняли відносно нещодавно – 2002 року. Проте, відтоді ці ракети вже неодноразово використовувалися в операціях Королівських повітряних сил, зокрема в Іраку, Лівії та проти бойовиків «Ісламської держави» у Сирії. Британська авіація для ударів по бункерах лівійського диктатора Муаммара Каддафі в Сірті у 2011 році успішно використала саме цей вид ракет.

Нагадаємо, Італія відправить Україні другу франко-італійської систему протиповітряної оборони Samp/T. Раніше повідомлялося, що Італія планує оголосити про девʼятий пакет військової допомоги для України до саміту «Великої сімки».

Пакет міститиме зенітний ракетний комплекс Samp/T. Нині Риму доступна лише одна установка, яку раніше позичили Словаччині, саме її мають отримати Сили оборони.

Раніше канцлер Німеччини прокоментував ідею обміну Taurus на Storm Shadow. Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus.

Читайте також: Удари далекобійними ракетами по території РФ. Історичні паралелі
Теги: Італія ракета озброєння

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